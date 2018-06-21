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СМИ: Япония прекратит гражданские учения после саммита США и КНДР

СМИ: Япония прекратит гражданские учения после саммита США и КНДР

Киев  •  УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Япония решила прекратить гражданские учения для на случай запуска баллистической ракеты со стороны КНДР после того, как исторический саммит между лидерами США и Северной Кореи ослабил напряженность в регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Сотрудник кабинета министров страны сообщил, что правительство в пятницу сделает объявление относительно учений.

В японской столице Токио первые такие гражданские учения прошли в январе, аналогичные учения провели и небольшие японские города и села, так как Северная Корея продвигала свои программы ракетного и ядерного оружия.

Чиновник из города Яита в северной Японии сообщил, что префектура Тотиги, где находится город, уведомила городские власти о том, что центральное правительство решило приостановить запланированные учения "с учетом международной обстановки".

По данным местных СМИ, некоторые другие префектуры также были уведомлены о предстоящем решении остановить учения.

После саммита американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень быстрое" начало денуклеаризации на Корейском полуострове. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что США и КНДР прекратят враждебные военные действия.

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