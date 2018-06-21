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ЗМІ: Японія припинить цивільні навчання після саміту США і КНДР

ЗМІ: Японія припинить цивільні навчання після саміту США і КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Японія вирішила припинити цивільні навчання для на випадок запуску балістичної ракети з боку КНДР після того, як історичний саміт між лідерами США та Північної Кореї послабив напруженість у регіоні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Співробітник кабінету міністрів країни повідомив, що уряд у п'ятницю зробить оголошення щодо навчань.

У японській столиці Токіо перші такі цивільні навчання відбулися в січні, аналогічні навчання провели і невеличкі японські міста і села, оскільки Північна Корея просувала свої програми ракетної і ядерної зброї.

Чиновник з міста Яїта на півночі Японії повідомив, що префектура Тотігі, де розташоване місто, повідомила міську владу про те, що центральний уряд вирішив призупинити заплановані навчання "з урахуванням міжнародної ситуації".

За даними місцевих ЗМІ, деякі інші префектури також були повідомлені про майбутнє рішення зупинити навчання.

Після саміту американський президент Дональд Трамп анонсував "дуже швидкий" початок денуклеаризації на Корейському півострові. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у свою чергу заявив, що США і КНДР припинять ворожі військові дії.

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