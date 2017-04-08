СМИ: в задействованном в теракте в Стокгольме грузовике нашли взрывчатку

Несколько источников в полиции сообщили, что речь идет о самодельной бомбе, помещенной в сумку.

Согласно данным полицейских источников, бомбу не взорвали, но злоумышленник должен был ее использовать.

Указано, что полиция официально не подтвердила эту информацию.

Напомним, в Швеции взяли под стражу одного из подозреваемых в связи с терактом в Стокгольме, в результате которого четыре человека погибли и еще 15 были ранены. Всего задержали двух подозреваемых.

Как сообщал УНН, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.