СМИ: в задействованном в теракте в Стокгольме грузовике нашли взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Взрывчатые вещества были найдены в грузовом автомобиле, который использовался в теракте, который произошел в пятницу в Стокгольме. Об этом со ссылкой на несколько источников в полиции сообщает SVT, передает УНН.
Несколько источников в полиции сообщили, что речь идет о самодельной бомбе, помещенной в сумку.
Согласно данным полицейских источников, бомбу не взорвали, но злоумышленник должен был ее использовать.
Указано, что полиция официально не подтвердила эту информацию.
Напомним, в Швеции взяли под стражу одного из подозреваемых в связи с терактом в Стокгольме, в результате которого четыре человека погибли и еще 15 были ранены. Всего задержали двух подозреваемых.
Как сообщал УНН, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.