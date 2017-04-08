ЗМІ: у задіяній в теракті у Стокгольмі вантажівці знайшли вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вибухові речовини були знайдені у вантажному автомобілі, що використовувався в теракті, який стався в п'ятницю в Стокгольмі. Про це з посиланням на кілька джерел у поліції повідомляє SVT, передає УНН.
Кілька джерел у поліції повідомили, що йдеться про саморобну бомбу, поміщену в сумку.
Згідно з даними поліцейських джерел, бомбу не було підірвано, але зловмисник мав її використати.
Вказано, що поліція офіційно не підтвердила цю інформацію.
Нагадаємо, у Швеції взяли під варту одного з підозрюваних у зв'язку з терактом у Стокгольмі, в результаті якого четверо людей загинули і ще 15 були поранені. Загалом затримали двох підозрюваних.
Як повідомляв УНН, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.