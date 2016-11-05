СМИ: в штабе Х.Клинтон украли ноутбуки с важными данными

Кража произошла в пятницу около 20:00 по времени Восточного побережья. Четыре сотрудника штаба Х.Клинтон припарковали свой внедорожник на улице. Когда они вернулись примерно через час, то обнаружили, что боковое стекло машины разбито, а три рюкзака с ноутбуками и личными вещами исчезли.

Власти считают, что в компьютерах содержится важная информация, касающаяся мер "в рамках предвыборной кампании бывшей первой леди". Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства и кандидатов в президенты, а также Министерство нацбезопасности подключились к расследованию кражи.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в 2009 году отправила письмо своей дочери Челси, содержащее конфиденциальную информацию.