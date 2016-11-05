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15 марта, 19:03 • 115512 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167450 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138512 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130917 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113119 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105671 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101575 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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СМИ: в штабе Х.Клинтон украли ноутбуки с важными данными

СМИ: в штабе Х.Клинтон украли ноутбуки с важными данными

Киев • УНН

 • 11833 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Три ноутбука похитили у работников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в американском городе Филадельфия, передает УНН со ссылкой на CBS.

Кража произошла в пятницу около 20:00 по времени Восточного побережья. Четыре сотрудника штаба Х.Клинтон припарковали свой внедорожник на улице. Когда они вернулись примерно через час, то обнаружили, что боковое стекло машины разбито, а три рюкзака с ноутбуками и личными вещами исчезли.

Власти считают, что в компьютерах содержится важная информация, касающаяся мер "в рамках предвыборной кампании бывшей первой леди". Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц государства и кандидатов в президенты, а также Министерство нацбезопасности подключились к расследованию кражи.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в 2009 году отправила письмо своей дочери Челси, содержащее конфиденциальную информацию.

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