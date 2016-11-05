ЗМІ: у штабі Х.Клінтон вкрали ноутбуки з важливими даними
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Три ноутбуки викрали у працівників передвиборчого штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон в американському місті Філадельфія, передає УНН з посиланням на CBS.
Крадіжка сталася в п'ятницю близько 20:00 за часом Східного узбережжя. Чотири співробітники штабу Х.Клінтон припаркували свій позашляховик на вулиці. Коли вони повернулися приблизно через годину, то виявили, що бічне скло машини розбите, а три рюкзаки з ноутбуками і особистими речами зникли.
Влада вважає, що в комп'ютерах міститься важлива інформація, що стосується заходів" в рамках передвиборчої кампанії колишньої першої леді. Секретна служба, яка відповідає за безпеку перших осіб держави і кандидатів у президенти, а також Міністерство нацбезпеки підключилися до розслідування крадіжки.
Як повідомляв УНН, кандидат у президенти США Хілларі Клінтон в 2009 році відправила лист своїй дочці Челсі, який містив конфіденційну інформацію.