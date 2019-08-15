СМИ: в курятине известной марки обнаружена сальмонелла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В курятине торговой марки “Эпикур” обнаружена опасная бактерия сальмонелла. Об этом сообщил профильный ресурс "Птицефабрики Украины" со ссылкой на результаты исследования, проведенного в июне этого года, передает УНН.
Сальмонелла была обнаружена в филе и голенях “Эпикур”.
Курятина "Эпикур", согласно официальным пресс-релизам компании, продается в супермаркетах “Фуршет”, “Ашан” и “Мегамаркет”.
Производит курятину “Эпикур” Владимир-Волынская птицефабрика.
Совладельцами акций компании с 2017 года являются депутат ВРУ VIII созыва Дмитрий Добкин и его жена Елена Добкина.
Справка УНН: сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, которая вызывается бактериями из рода Salmonella и сопровождается явлениями гастроэнтерита и интоксикации. Известно около 2200 сероваров сальмонелл. Источником инфекции могут быть животные, птицы, люди, больные сальмонеллезом или здоровые бактерионосители; чаще крупный рогатый скот, свиньи, домашняя водоплавающая птица, куры, в кишках которых с большим постоянством содержатся различные серовары сальмонелл. Нередко инфицируются яйца птиц.
Заражение зачастую происходит контактно-бытовым путем. В 96-98% случаев оно связано с потреблением инфицированной пищи. В пищевых продуктах, особенно в полуфабрикатах, сальмонеллы не только сохраняются, но и быстро размножаются.
Напомним, ранее УНН проверил украинскую курятину на содержание гормонов и антибиотиков, а также наличие сальмонелл. На экспертизу были отобраны 4 образца: "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Гаврилівські курчата" и домашняя курица с рынка - все они успешно прошли тест. Антибиотиков, гормонов или сальмонелл обнаружено не было.
В то же время, отметим, что полтора года назад экспертиза, которую проводил Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы по запросу УНН, обнаружила сальмонеллу в "Гаврилівських курчатах".