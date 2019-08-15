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ЗМІ: у курятині відомої марки виявлено сальмонелу

ЗМІ: у курятині відомої марки виявлено сальмонелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У курятині торгової марки "Епікур" виявлена небезпечна бактерія сальмонела. Про це повідомив профільний ресурс "Птахофабрики України" з посиланням на результати дослідження, проведеного в червні цього року, передає УНН.

Сальмонела була виявлена у філе і гомілках "Епікур".

Курятина "Епікур", згідно з офіційними пресрелізами компанії, продається у супермаркетах "Фуршет", "Ашан" і "Мегамаркет".

Виробляє курятину "Епікур" Володимир-Волинська птахофабрика.

Співвласниками акцій компанії з 2017 року є депутат ВРУ VIII скликання Дмитро Добкін та його дружина Олена Добкіна.

Довідка УНН: сальмонельоз - гостра інфекційна хвороба, яка викликається бактеріями з роду Salmonella і супроводжується явищами гастроентериту та інтоксикації. Відомо близько 2200 сероварів сальмонел. Джерелом інфекції можуть бути тварини, птахи, люди, хворі на сальмонельоз або здорові бактеріоносії; частіше велика рогата худоба, свині, домашня водоплавна птиця, кури, у кишках яких з великою постійністю містяться різні серовари сальмонел. Нерідко інфікуються яйця птахів.

Зараження найчастіше відбувається контактно-побутовим шляхом. У 96-98% випадків воно пов'язане зі споживанням інфікованої їжі. У харчових продуктах, особливо в напівфабрикатах, сальмонели не лише зберігаються, але й швидко розмножуються.

Нагадаємо, раніше УНН перевірив українську курятину на вміст гормонів та антибіотиків, а також наявність сальмонел. На експертизу було відібрано 4 зразки: "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Гаврилівські курчата" і домашня курка з ринку - всі вони успішно пройшли тест. Антибіотиків, гормонів або сальмонел виявлено не було.

Водночас, відзначимо, що півтора року тому експертиза, яку проводив Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на вимогу УНН, виявила сальмонелу у "Гаврилівських курчатах".

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