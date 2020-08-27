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СМИ: Трамп планирует объявить о сделке по покупке 150 млн быстрых тестов на COVID-19

Киев • УНН

 • 13412 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен объявить о заключении сделки на покупку федеральными властями у компании Abbott 150 миллионов тестов на коронавирус, выдающих результат в течение 15 минут. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, передает УНН.

СМИ: Трамп планирует объявить о сделке по покупке 150 млн быстрых тестов на COVID-19

По его сведениям, сумма сделки на приобретение быстрых тестов на наличие инфекции составит 750 млн долларов при стоимости одного теста в 5 долларов. Источник издания указал, что достижение договоренности с Abbott позволит американским властям “расширить возможности страны в проведении быстрого тестирования на коронавирус”.

В среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США санкционировало применение теста на коронавирусную инфекцию от компании-разработчика Abbott. Компания называет свою разработку “быстродействующей, надежной, портативной и доступной” для широких масс населения. “Выдача результатов анализа происходит через 15 минут без использования какого-либо дополнительного оборудования. Клинические исследования показали, что точность иммунохроматографического анализа на тест-полосках составляет 97,1%...”, — указывается на сайте компании.

Компания предлагает в комплекте с тестом специальное приложение для мобильных устройств. Это приложение позволяет демонстрировать результаты анализа при проверке в людных местах. Abbott планирует довести производство тестов до 50 млн в месяц к началу октября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 5,84 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 180 118 человек.

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