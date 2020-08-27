ЗМІ: Трамп планує оголосити про угоду щодо купівлі 150 млн швидких тестів на COVID-19

За його відомостями, сума угоди на придбання швидких тестів на наявність інфекції складе 750 млн доларів при вартості одного тесту в 5 доларів. Джерело видання вказав, що досягнення домовленості з Abbott дозволить американській владі “розширити можливості країни в проведенні швидкого тестування на коронавірус”.

У середу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США санкціонувало застосування тесту на коронавірусну інфекцію від компанії-розробника Abbott. Компанія називає свою розробку “швидкодіючою, надійною, портативною і доступною” для широких мас населення. “Видача результатів аналізу відбувається через 15 хвилин без використання будь-якого додаткового обладнання. Клінічні дослідження показали, що точність імунохроматографічного аналізу на тест-смужках становить 97,1%...”, — вказується на сайті компанії.

Компанія пропонує в комплекті з тестом спеціальний додаток для мобільних пристроїв. Ця програма дозволяє демонструвати результати аналізу при перевірці в людних місцях. Abbott планує довести виробництво тестів до 50 млн в місяць до початку жовтня.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який виробляє підрахунки на основі зведень американських властей, ВООЗ та інших офіційних джерел, в США зафіксовано понад 5,84 млн випадків зараження коронавірусом, померли 180 118 осіб.