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ЗМІ: Трамп планує оголосити про угоду щодо купівлі 150 млн швидких тестів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп найближчим часом має намір оголосити про укладення угоди на купівлю федеральною владою у компанії Abbott 150 мільйонів тестів на коронавірус, що видають результат протягом 15 хвилин. Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Білому домі, передає УНН.

ЗМІ: Трамп планує оголосити про угоду щодо купівлі 150 млн швидких тестів на COVID-19

За його відомостями, сума угоди на придбання швидких тестів на наявність інфекції складе 750 млн доларів при вартості одного тесту в 5 доларів. Джерело видання вказав, що досягнення домовленості з Abbott дозволить американській владі “розширити можливості країни в проведенні швидкого тестування на коронавірус”.

У середу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США санкціонувало застосування тесту на коронавірусну інфекцію від компанії-розробника Abbott. Компанія називає свою розробку “швидкодіючою, надійною, портативною і доступною” для широких мас населення. “Видача результатів аналізу відбувається через 15 хвилин без використання будь-якого додаткового обладнання. Клінічні дослідження показали, що точність імунохроматографічного аналізу на тест-смужках становить 97,1%...”, — вказується на сайті компанії.

Компанія пропонує в комплекті з тестом спеціальний додаток для мобільних пристроїв. Ця програма дозволяє демонструвати результати аналізу при перевірці в людних місцях. Abbott планує довести виробництво тестів до 50 млн в місяць до початку жовтня.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який виробляє підрахунки на основі зведень американських властей, ВООЗ та інших офіційних джерел, в США зафіксовано понад 5,84 млн випадків зараження коронавірусом, померли 180 118 осіб.

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