СМИ: суд в Бразилии позволил друзьям и соратникам Лулы да Силвы посещать его в тюрьме

По его данным, еженедельно бывший глава государства сможет принимать не более двух гостей, которые не являются его родственниками или адвокатами. Уже 4 мая политика, отбывающего наказание в городе Куритиба на юге республики, смогли посетить председатель левой Партии трудящихся (ПТ) Глейз Хоффман и бывший министр обороны Бразилии Жак Вагнер.

При этом в конце апреля экс-президент Бразилии Дилма Руссефф не смогла встретиться с Лулой да Силвой в тюрьме. Тогда суд сослался на тот факт, что национальное законодательство предусматривает возможность посещать заключенных только для их родственников или адвокатов.

Как сообщал УНН, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен вертолетом в здание Федеральной полиции города Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции.