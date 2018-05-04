ЗМІ: суд в Бразилії дозволив друзям і соратникам Лули да Сілви відвідувати його в тюрмі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Федеральний суд Бразилії дозволив друзям і соратникам екс-президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви відвідувати його в тюрмі. Про це повідомив у четвер інформаційний інтернет-портал UOL, передає УНН.
За його даними, щотижня колишній глава держави зможе приймати не більше двох гостей, які не є його родичами або адвокатами. Вже 4 травня політика, який відбуває покарання в місті Курітіба на півдні республіки, змогли відвідати голова лівої Партії трудящих (ПТ) Глейз Хоффман і колишній міністр оборони Бразилії Жак Вагнер.
При цьому в кінці квітня екс-президент Бразилії Ділма Руссефф не змогла зустрітися з Лулою да Сілвою у в’язниці. Тоді суд послався на той факт, що національне законодавство передбачає можливість відвідувати ув’язнених тільки для їхніх родичів чи адвокатів.
Як повідомляв УНН, екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва був доставлений гелікоптером у будівлю Федеральної поліції міста Курітіба на півдні країни, де він почне відбувати покарання у справі про корупцію.