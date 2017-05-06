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СМИ: покой воцарился на части территории Сирии

Киев • УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На значительной части территории Сирии воцарился покой после того, как в полночь 5 мая вступило в силу соглашение о создании так называемых "зон деэскалации" преимущественно в контролируемых оппозицией районах страны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

СМИ: покой воцарился на части территории Сирии

Сейчас как со стороны оппозиционных активистов, так и в государственных средствах информации Сирии нет сообщений о жертвах после начала действия договоренностей, гарантами которых выступают Россия, Турция и Иран, пишет издание.

Полный текст соглашения было опубликовано 6 мая Министерством иностранных дел России. Нынешние договоренности являются первыми, которые предусматривают присутствие вооруженных иностранных наблюдателей на территории Сирии. Соединенные Штаты не являются частью сделки, а также ее отказалась подписать сирийская вооруженная оппозиция, поскольку, по мнению ее представителей, не должен быть гарантом мира Иран, который оппоненты режима Башара Асада считают участником конфликта.

Согласно тексту документа, Россия, Турция и Иран договорились создать четыре отдельные зоны деэскалации в Сирии сроком минимум на шесть месяцев. Самая безопасная зона включает провинцию Идлиб и прилегающие районы провинций Хама, Алеппо и Латакия. Остальные три зоны - часть северной провинции Хомс, регион Восточная Гута, что к востоку от столицы Сирии Дамаска, а также территория вдоль иорданской границы на юге Сирии.

Россия, Турция и Иран завершат составление карты зон деэскалации до 4 июня, и сделка может быть автоматически продлена, если три страны-гаранта будут согласны.

Напомним, после вступления в силу соглашения был ряд сообщений о взрывах на севере Хомса и Хамы.

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