ЗМІ: спокій запанував на частині території Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На значній частині території Сирії запанував спокій після того, як опівночі 5 травня набрала чинності угода про створення так званих “зон деескалації” переважно в контрольованих опозицією районах країни, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Нині як із боку опозиційних активістів, так і в державних засобах інформації Сирії немає повідомлень про жертви після початку дії домовленостей, гарантами яких виступають Росія, Туреччина та Іран, пише видання.
Повний текст угоди було опубліковано 6 травня міністерством закордонних справ Росії. Нинішні домовленості є першими, які передбачають присутність озброєних іноземних спостерігачів на території Сирії. Сполучені Штати не є частиною угоди, також її відмовилася підписати сирійська збройна опозиція, оскільки, на думку її представників, не має бути гарантом миру Іран, який опоненти режиму Башара Асада вважають учасником конфлікту.
Згідно з текстом документа, Росія, Туреччина та Іран домовилися створити чотири окремі зони деескалації в Сирії терміном щонайменше на шість місяців. Найбільша безпечна зона включає провінцію Ідліб і прилеглі райони провінцій Хама, Алеппо і Латакія. Інші три зони - частина північної провінції Хомс, регіон Східна Гута, що на схід від столиці Сирії Дамаска, а також територія вздовж йорданського кордону на півдні Сирії.
Росія, Туреччина та Іран завершать складення карти зон деескалації до 4 червня, і угода може бути автоматично продовжена, якщо три країни-гаранти будуть згодні.
Нагадаємо, після вступу в силу угоди була низка повідомлень про вибухи на півночі Хомса і Хами.