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СМИ: советники Байдена поддерживают сотрудничество США и Китая в космической сфере

Киев • УНН

 • 10361 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Советники избранного американского президента Джозефа Байдена считают важным, чтобы США сотрудничали с Китаем в космической сфере. Об этом сообщает в воскресенье газета Politico, пишет УНН.

СМИ: советники Байдена поддерживают сотрудничество США и Китая в космической сфере

Как пишет издание, в окружении демократа полагают, что, несмотря на “кражу (Китаем) американских технологий и их использование в военных целях, ограниченное космическое партнерство между Пекином и Вашингтоном может снизить напряженность и вероятность дестабилизирующей космической гонки”. “Этот шаг будет похож на сотрудничество между американской и российской гражданскими космическими программами в разгар холодной войны”, — считает Politico.

Газета отмечает, что дискуссии на тему сотрудничества с КНР в освоении космоса приобрели особую актуальность после того, как в четверг возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата “Чанъэ-5” с образцами лунного грунта успешно приземлилась в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Таким образом, Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата “Луна-24” в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Большинство почти из 20 опрошенных Politico бывших астронавтов, чиновников и экспертов согласились с тем, что “Америка может лишиться своих позиций глобального лидера в космической сфере, если полностью отстранится от КНР”. В свою очередь американские законодатели, как пишет издание, к сотрудничеству с Пекином в космической отрасли относятся скептически, утверждая, что все, чем США делятся с КНР, в итоге может нанести ущерб Соединенным Штатам.

Напомним, Китай приступил к изучению лунного грунта, изъятого из аппарата “Чанъэ-5”.

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