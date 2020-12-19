Китай приступив до вивчення місячного ґрунту, вилученого з апарату "Чаньє-5"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вчені КНР витягли з капсули, що здатна повертатися, китайського безпілотного космічного апарату “Чаньє-5” 1 731 грам місячного ґрунту і приступили до його дослідження. Про це в суботу повідомило агентство Xinhua, пише УНН.
“19 грудня зразки місячного ґрунту, отримані в ході місії „Чаньє-5“, були офіційно передані (вченим). Китай приступив до своєї першої наукової роботи зі зберігання, аналізу і дослідженню зразків позаземних тел”, — передає агентство.
17 грудня о 01:59 за пекінським часом (16 грудня, 19:59 за київським часом) капсула, що повертається китайського безпілотного космічного апарату “Чаньє-5” із зразками місячного грунту успішно приземлилася в автономному районі КНР Внутрішня Монголія. Китай став першою за останні 44 роки країною (після радянського апарату “Луна-24” в 1976 році), що реалізувала проект з доставки на Землю геологічних зразків з поверхні Місяця.
В ході місії апарату “Чаньє-5” частина місячної породи була здобута з пробурених посадковим модулем свердловин з глибини до 2 м, решта зразків були зібрані з поверхні Місяця за допомогою механічного маніпулятора.
Ракета-носій “Чанчжен-5” з апаратом “Чаньє-5” була запущена 24 листопада космодрому Веньчан в південній китайській провінції Хайнань.