Китай приступил к изучению лунного грунта, изъятого из аппарата "Чанъэ-5"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ученые КНР извлекли из возвращаемой капсулы китайского беспилотного космического аппарата “Чанъэ-5” 1 731 грамм лунного грунта и приступили к его исследованию. Об этом в субботу сообщило агентство Xinhua, пишет УНН.
“19 декабря образцы лунного грунта, полученные в ходе миссии „Чанъэ-5“, были официально переданы (ученым). Китай приступил к своей первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов внеземных тел”, — передает агентство.
17 декабря в 01:59 по пекинскому времени (16 декабря, 19:59 по киевскому времени) возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата “Чанъэ-5” с образцами лунного грунта успешно приземлилась в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата “Луна-24” в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.
В ходе миссии аппарата “Чанъэ-5” часть лунной породы была добыта из пробуренных посадочным модулем скважин с глубины до 2 м, остальные образцы были собраны с поверхности Луны при помощи механического манипулятора.
Ракета-носитель “Чанчжэн-5” с аппаратом “Чанъэ-5” была запущена 24 ноября космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.