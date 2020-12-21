ЗМІ: радники Байдена підтримують співпрацю США та Китаю у космічній сфері

Як пише видання, в оточенні демократа вважають, що, незважаючи на “крадіжку (Китаєм) американських технологій та їх використання у військових цілях, обмежене космічне партнерство між Пекіном і Вашингтоном може знизити напруженість і ймовірність дестабілізуючої космічної гонки”. “Цей крок буде схожий на співпрацю між американською і російською цивільними космічними програмами в розпал холодної війни”, — вважає Politico.

Газета зазначає, що дискусії на тему співпраці з КНР в освоєнні космосу набули особливої актуальності після того, як у четвер капсула, що повертається китайського безпілотного космічного апарату “Чаньє-5” із зразками місячного ґрунту успішно приземлилася в автономному районі КНР Внутрішня Монголія. Таким чином, Китай став першою за останні 44 роки країною (після радянського апарату “Луна-24” в 1976 році), що реалізувала проект з доставки на Землю геологічних зразків з поверхні Місяця.

Більшість майже з 20 опитаних Politico колишніх астронавтів, чиновників і експертів погодилися з тим, що “Америка може втратити свої позиції глобального лідера в космічній сфері, якщо повністю відсторониться від КНР”. У свою чергу американські законодавці, як пише видання, до співпраці з Пекіном в космічній галузі ставляться скептично, стверджуючи, що все, чим США діляться з КНР, в результаті може завдати шкоди Сполученим Штатам.

Нагадаємо, Китай приступив до вивчення місячного ґрунту, вилученого з апарату “Чаньє-5”.