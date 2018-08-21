СМИ: по Кабулу во время выступления президента нанесли ракетный удар

Как сообщается, ракетная атака началась примерно в 9 утра по местному времени.

По предварительным данным, целью были президентский дворец и зеленая зона.

"Есть группировки, которые продолжают насилие и стреляют ракетами, но они не могут остановить людей развития Афганистана", - прокомментировал Гани ракетную атаку.

Ранее президент Афганистана предложил "Талибану" новое перемирие.