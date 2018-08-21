СМИ: по Кабулу во время выступления президента нанесли ракетный удар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По столице Афганистана Кабулу во вторник утром нанесли ракетный удар во время выступления президента страны Ашрафа Гани на молитвенной церемонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.
Как сообщается, ракетная атака началась примерно в 9 утра по местному времени.
По предварительным данным, целью были президентский дворец и зеленая зона.
"Есть группировки, которые продолжают насилие и стреляют ракетами, но они не могут остановить людей развития Афганистана", - прокомментировал Гани ракетную атаку.
Ранее президент Афганистана предложил "Талибану" новое перемирие.