СМИ: по Кабулу во время выступления президента нанесли ракетный удар

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 19244 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 48051 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 128845 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 238032 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 183965 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 249320 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 279122 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222406 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252805 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209721 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 54269 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 33294 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 38541 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 30807 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 26791 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 304332 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 275603 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 360360 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 515817 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 604008 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 4488 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 45521 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 249337 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 90429 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 86009 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

СМИ: по Кабулу во время выступления президента нанесли ракетный удар

Киев • УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. По столице Афганистана Кабулу во вторник утром нанесли ракетный удар во время выступления президента страны Ашрафа Гани на молитвенной церемонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.

СМИ: по Кабулу во время выступления президента нанесли ракетный удар

Как сообщается, ракетная атака началась примерно в 9 утра по местному времени.

По предварительным данным, целью были президентский дворец и зеленая зона.

"Есть группировки, которые продолжают насилие и стреляют ракетами, но они не могут остановить людей развития Афганистана", - прокомментировал Гани ракетную атаку.

Ранее президент Афганистана предложил "Талибану" новое перемирие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72