ЗМІ: по Кабулу під час виступу президента завдали ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. По столиці Афганістану Кабулу у вівторок вранці завдали ракетного удару під час виступу президента країни Ашрафа Гані на молитовній церемонії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.
Як повідомляється, ракетна атака почалася приблизно о 9 ранку за місцевим часом.
За попередніми даними, ціллю були президентський палац і зелена зона.
"Є угруповання, які продовжують насильство і стріляють ракетами, але вони не можуть зупинити людей розвитку Афганістану", - прокоментував Гані ракетну атаку.
Раніше президент Афганістану запропонував "Талібану" нове перемир'я.