СМИ: североирландские юнионисты считают Brexit без соглашения наиболее вероятным сценарием

Согласно изданию, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй была ознакомлена с прогнозом лидера ДЮП, 10 депутатов которой оказывают поддержку правительству меньшинства консерваторов в Палате общин британского парламента. Фостер также выразила глубокое разочарование после встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье и поделилась своим видением ситуации с лидером консерваторов в Европарламенте Эшли Фоксом.

Лидер ДЮП назвала Барнье “сложным и недружелюбным” собеседником и отметила, что “ДЮП готова к сценарию с отсутствием сделки, который, по ее мнению, является наиболее вероятным”.

В минувшую среду ДЮП пригрозила расторгнуть политический союз с тори и проголосовать против проекта государственного бюджета, если правительство во главе с Мэй продолжит стремиться согласовать с Брюсселем сделку по Brexit, благодаря которой у Северной Ирландии будут более тесные связи с ЕС, чем у остальной части Соединенного Королевства. Поражение правящей партии при проведении голосования по принятию госбюджета в свою очередь грозит обернуться правительственным кризисом.

Как сообщал УНН, Мэй попросит британский Кабмин одобрить временное членство Лондона в Таможенном союзе.