ЗМІ: північноірландські юніоністи вважають Brexit без угоди найбільш вірогідним сценарієм
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Лідер північноірландської Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Арлін Фостер вважає вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди про подальшу співпрацю найбільш вірогідним підсумком Brexit. Про це повідомила газета The Guardian, опублікувавши фрагменти приватного листування між британськими чиновниками, передає УНН.
Згідно з виданням, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей була ознайомлена з прогнозом лідера ДЮП, 10 депутатів якої надають підтримку уряду меншості консерваторів в Палаті громад британського парламенту. Фостер також висловила глибоке розчарування після зустрічі з головним переговірником ЄС по Brexit Мішелем Барньє і поділилася своїм баченням ситуації з лідером консерваторів в Європарламенті Ешлі Фоксом.
Лідер ДЮП назвала Барньє “складним і недружнім” співрозмовником і зазначила, що “ДЮП готова до сценарію з відсутністю угоди, який, на її думку, є найбільш вірогідним”.
У минулу середу ДЮП пригрозила розірвати політичний союз з торі і проголосувати проти проекту державного бюджету, якщо уряд на чолі з Мей продовжить прагнути узгодити з Брюсселем угоду по Brexit, завдяки якій у Північної Ірландії будуть більш тісні зв’язки з ЄС, ніж у решти Сполученого Королівства . Поразка правлячої партії при проведенні голосування щодо прийняття держбюджету в свою чергу загрожує обернутися урядовою кризою.
Як повідомляв УНН, Мей попросить британський Кабмін схвалити тимчасове членство Лондона в Митному союзі.