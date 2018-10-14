ЗМІ: північноірландські юніоністи вважають Brexit без угоди найбільш вірогідним сценарієм

Згідно з виданням, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей була ознайомлена з прогнозом лідера ДЮП, 10 депутатів якої надають підтримку уряду меншості консерваторів в Палаті громад британського парламенту. Фостер також висловила глибоке розчарування після зустрічі з головним переговірником ЄС по Brexit Мішелем Барньє і поділилася своїм баченням ситуації з лідером консерваторів в Європарламенті Ешлі Фоксом.

Лідер ДЮП назвала Барньє “складним і недружнім” співрозмовником і зазначила, що “ДЮП готова до сценарію з відсутністю угоди, який, на її думку, є найбільш вірогідним”.

У минулу середу ДЮП пригрозила розірвати політичний союз з торі і проголосувати проти проекту державного бюджету, якщо уряд на чолі з Мей продовжить прагнути узгодити з Брюсселем угоду по Brexit, завдяки якій у Північної Ірландії будуть більш тісні зв’язки з ЄС, ніж у решти Сполученого Королівства . Поразка правлячої партії при проведенні голосування щодо прийняття держбюджету в свою чергу загрожує обернутися урядовою кризою.

Як повідомляв УНН, Мей попросить британський Кабмін схвалити тимчасове членство Лондона в Митному союзі.