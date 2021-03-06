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СМИ: Париж и Москва секретно "обменялись" высылкой дипломатов

СМИ: Париж и Москва секретно "обменялись" высылкой дипломатов

Киев  •  УНН

 • 20841 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Париж и Москва в условиях строжайшей секретности выслали по одному дипломату другой стороны в конце прошлого года. Об этом стало известно французскому изданию Les Echos, передает УНН.

Детали

Так, посольство Франции в Москве отказалось комментировать информацию изданию. Однако источник сообщил, что один из сотрудников экономического отдела посольства России в Париже был пойман на шпионаже. Затем Франция выслала его.

Россия осуществила соответствующие действия, выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

Такие меры никогда не были разглашены, пишет издание.

Отмечается, что в конца 2020 года две страны пытались поддерживать хорошие отношения "по крайней мере внешне", несмотря на рост напряженности после отравления оппозиционера Алексея Навального.

Что было ранее

В начале февраля Германия, Швеция и Польша выслали по одному российскому дипломату в ответ на соответствующие действия российской стороны.

Контекст

2 февраля в РФ состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. По итогам Навального приговорили к нескольким годам в колонии общего режима.

По данным СМИ, на суде по делу Навального 2 февраля присутствовали около 20 представителей посольств таких стран, как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

В России такие действия дипломатов осудили. Позже, 5 февраля, министерство иностранных дел РФ подтвердило, что из страны будут выдворены трое сотрудников европейских посольств "за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 января в Москве и Санкт-Петербурге". Речь шла о дипломатах из Германии, Польши и Швеции.

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