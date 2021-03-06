ЗМІ: Париж і Москва таємно "обмінялися" висланням дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Париж і Москва в умовах найсуворішої таємності вислали по одному дипломату іншої сторони в кінці минулого року. Про це стало відомо французькому виданню Les Echos, передає УНН.
Деталі
Так, посольство Франції в Москві відмовилося коментувати інформацію виданню. Однак джерело повідомило, що один із співробітників економічного відділу посольства Росії в Парижі був спійманий на шпигунстві. Потім Франція вислала його.
Росія здійснила відповідні дії, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.
Такі заходи ніколи не було розголошено, пише видання.
Відзначається, що в кінці 2020 року дві країни намагалися підтримувати хороші відносини “принаймні зовні”, не дивлячись на зростання напруженості після отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Що було раніше
На початку лютого Німеччина, Швеція і Польща вислали по одному російському дипломатові у відповідь на відповідні дії російської сторони.
Контекст
2 лютого в РФ відбувся суд над опозиціонером Олексієм Навальним. За підсумками Навального засудили до кількох років у колонії загального режиму.
За даними ЗМІ, на суді у справі Навального 2 лютого були присутні близько 20 представників посольств таких країн, як США, Болгарія, Польща, Латвія, Австрія, Швейцарія.
У Росії такі дії дипломатів засудили. Пізніше, 5 лютого, міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств “за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбулися 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі”. Йшлося про дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції.