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ЗМІ: Париж і Москва таємно "обмінялися" висланням дипломатів

ЗМІ: Париж і Москва таємно "обмінялися" висланням дипломатів

Київ • УНН

 • 20845 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Париж і Москва в умовах найсуворішої таємності вислали по одному дипломату іншої сторони в кінці минулого року. Про це стало відомо французькому виданню Les Echos, передає УНН.

Деталі

Так, посольство Франції в Москві відмовилося коментувати інформацію виданню. Однак джерело повідомило, що один із співробітників економічного відділу посольства Росії в Парижі був спійманий на шпигунстві. Потім Франція вислала його.

Росія здійснила відповідні дії, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Такі заходи ніколи не було розголошено, пише видання.

Відзначається, що в кінці 2020 року дві країни намагалися підтримувати хороші відносини “принаймні зовні”, не дивлячись на зростання напруженості після отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Що було раніше

На початку лютого Німеччина, Швеція і Польща вислали по одному російському дипломатові у відповідь на відповідні дії російської сторони.

Контекст

2 лютого в РФ відбувся суд над опозиціонером Олексієм Навальним. За підсумками Навального засудили до кількох років у колонії загального режиму.

За даними ЗМІ, на суді у справі Навального 2 лютого були присутні близько 20 представників посольств таких країн, як США, Болгарія, Польща, Латвія, Австрія, Швейцарія.

У Росії такі дії дипломатів засудили. Пізніше, 5 лютого, міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств “за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбулися 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі”. Йшлося про дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції.

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