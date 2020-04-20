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СМИ назвали организаторов акций протеста в США против самоизоляции

СМИ назвали организаторов акций протеста в США против самоизоляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Протесты с требованием отменить режим самоизоляции в нескольких американских штатах устраивает ультраправая группировка из Миннесоты, которую возглавляет борец за свободное ношение оружия Бен Дорр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Дорр и двое его братьев распространяют в социальных сетях информацию, что опасность от COVID-19 преувеличена, а люди должны выходить на улицы и протестовать против карантинных мероприятий.

Издание сообщает, что группы Facebook нацелены на Висконсин, Огайо, Пенсильванию и Нью-Йорк. До воскресенья группы собрали около 200 тыс. участников, и они продолжали быстро расширяться, через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп поддержал такие протесты, предложив гражданам "освободить" свои штаты.

"Братья Дорр руководят группами сторонников оружия в различных штатах, от Айовы до Миннесоты и Нью-Йорка, и стремятся дискредитировать такие организации, как Национальная стрелковая ассоциация", - отмечается в сообщении.

Также Facebook заявил в воскресенье, что не удалил группы или события отчасти потому, что штаты не запретили их деятельность.

Организаторы также призвали участников акций протеста, соблюдать рекомендации, относительно соблюдения расстояния между собой.

В других случаях, связанных с протестами, запланированными для таких штатов, как Нью-Джерси и Калифорния, компания удалит этот контент.

"Если правительство не запрещает это событие в течение этого времени, мы позволяем его организовывать в Facebook", - заявил Энди Стоун, пресс-секретарь компании.

Напомним, Трамп анонсировал снятие части карантина в ряде штатов.

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