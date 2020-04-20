ЗМІ назвали організаторів акцій протесту у США проти самоізоляції

ukru
20 березня, 16:58 • 75196 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148175 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245609 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247593 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246280 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230219 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199797 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185834 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146094 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150198 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 32728 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264541 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77737 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 30962 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 28827 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245610 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247594 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246281 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230220 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77737 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25531 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140027 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153674 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113054 перегляди
Актуальне
ЗМІ назвали організаторів акцій протесту у США проти самоізоляції

ЗМІ назвали організаторів акцій протесту у США проти самоізоляції

Київ • УНН

 • 15518 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протести з вимогою скасувати режим самоізоляції в декількох американських штатах влаштовує ультраправе угрупування з Міннесоти, яке очолює борець за вільне носіння зброї Бен Дорр. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Дорр та двоє його братів поширюють в соціальних мережах інформацію, що небезпека від COVID-19 перебільшена, а люди повинні виходити на вулиці та виступати проти карантинних заходів.

Видання повідомляє, що групи Facebook націлені на Вісконсин, Огайо, Пенсильванію та Нью-Йорк. До неділі групи зібрали приблизно 200 тис. учасників, і вони продовжували швидко розширюватися, через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп підтримав такі протести, запропонувавши громадянам “звільнити” свої штати.

“Брати Дорр керують групами прихильників зброї в різних штатах, від Айови до Міннесоти й Нью-Йорка, і прагнуть дискредитувати такі організації, як Національна стрілецька асоціація”, — зазначається в повідомленні.

Також Facebook заявив у неділю, що не видалив групи чи події частково через те, що штати не заборонили їх діяльність.

Організатори також закликали учасників акцій протесту, дотримуватися рекомендацій, щодо дотримання відстані між собою.

В інших випадках, пов’язаних з протестами, запланованими для таких штатів, як Нью-Джерсі і Каліфорнія, компанія видалить цей контент.

“Якщо уряд не забороняє цю подію протягом цього часу, ми дозволяємо її організовувати у Facebook”, - заявив Енді Стоун, прес-секретар компанії.

Нагадаємо, Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у низці штатів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94