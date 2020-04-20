ЗМІ назвали організаторів акцій протесту у США проти самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протести з вимогою скасувати режим самоізоляції в декількох американських штатах влаштовує ультраправе угрупування з Міннесоти, яке очолює борець за вільне носіння зброї Бен Дорр. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, Дорр та двоє його братів поширюють в соціальних мережах інформацію, що небезпека від COVID-19 перебільшена, а люди повинні виходити на вулиці та виступати проти карантинних заходів.
Видання повідомляє, що групи Facebook націлені на Вісконсин, Огайо, Пенсильванію та Нью-Йорк. До неділі групи зібрали приблизно 200 тис. учасників, і вони продовжували швидко розширюватися, через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп підтримав такі протести, запропонувавши громадянам “звільнити” свої штати.
“Брати Дорр керують групами прихильників зброї в різних штатах, від Айови до Міннесоти й Нью-Йорка, і прагнуть дискредитувати такі організації, як Національна стрілецька асоціація”, — зазначається в повідомленні.
Також Facebook заявив у неділю, що не видалив групи чи події частково через те, що штати не заборонили їх діяльність.
Організатори також закликали учасників акцій протесту, дотримуватися рекомендацій, щодо дотримання відстані між собою.
В інших випадках, пов’язаних з протестами, запланованими для таких штатів, як Нью-Джерсі і Каліфорнія, компанія видалить цей контент.
“Якщо уряд не забороняє цю подію протягом цього часу, ми дозволяємо її організовувати у Facebook”, - заявив Енді Стоун, прес-секретар компанії.
Нагадаємо, Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у низці штатів.