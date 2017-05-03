СМИ: Китай к 2020 году создаст поезд с максимальной скоростью 400 км / ч
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава (CRRC) работает над созданием к 2020 году сверхбыстрого поезда, который будет способен развивать скорость до 400 км / ч, передает УНН со посиланнням на China Daily.
“При разработке и производстве мы применим новые материалы, такие как карбоновая нить и алюминиевый сплав. Они позволят снизить весовую нагрузку, повысить энергетическую эффективность”, — рассказал журналистам Цяо Фен — старший инженер “Чанчуньскои компании железнодорожного транспорта”.
По его словам, новый поезд позволит снизить среднее потребление энергии на пассажира на 10% по сравнению с нынешними передовыми локомотивами, развивающие скорость до 350 км / ч.
“CRRC также планирует поставлять эти поезда на экспорт”, — добавил специалист.
Локомотив будет испытан на отрезке железнодорожного участка Пекин-Шэньян, который планируется подготовить для нового состава до конца 2019 года.