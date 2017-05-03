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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Китай к 2020 году создаст поезд с максимальной скоростью 400 км / ч

Киев • УНН

 • 24081 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава (CRRC) работает над созданием к 2020 году сверхбыстрого поезда, который будет способен развивать скорость до 400 км / ч, передает УНН со посиланнням на China Daily.

СМИ: Китай к 2020 году создаст поезд с максимальной скоростью 400 км / ч

“При разработке и производстве мы применим новые материалы, такие как карбоновая нить и алюминиевый сплав. Они позволят снизить весовую нагрузку, повысить энергетическую эффективность”, — рассказал журналистам Цяо Фен — старший инженер “Чанчуньскои компании железнодорожного транспорта”.

По его словам, новый поезд позволит снизить среднее потребление энергии на пассажира на 10% по сравнению с нынешними передовыми локомотивами, развивающие скорость до 350 км / ч.

“CRRC также планирует поставлять эти поезда на экспорт”, — добавил специалист.

Локомотив будет испытан на отрезке железнодорожного участка Пекин-Шэньян, который планируется подготовить для нового состава до конца 2019 года.

 

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