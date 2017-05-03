ЗМІ: Китай до 2020 року створить поїзд з максимальною швидкістю 400 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Китайська корпорація залізничного рухомого складу (CRRC) працює над створенням до 2020 року надшвидкого поїзда, який буде здатний розвивати швидкість до 400 км/год, передає УНН з посиланнням на China Daily.
“При розробці і виробництві ми застосуємо нові матеріали, такі як карбонова нитка і алюмінієвий сплав. Вони дозволять знизити вагове навантаження, підвищити енергетичну ефективність”, — розповів журналістам Цяо Фен — старший інженер “Чанчуньскої компанії залізничного транспорту”.
За його словами, новий поїзд дозволить знизити середнє споживання енергії на пасажира на 10% в порівнянні з нинішніми передовими локомотивами, що розвивають швидкість до 350 км/год.
“CRRC також планує поставляти ці поїзди на експорт”, — додав фахівець.
Локомотив буде випробуваний на відрізку залізничної ділянки Пекін-Шеньян, який планується підготувати для нового складу до кінця 2019 року.