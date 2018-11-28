СМИ: Ким Чен Ын выразил готовность пустить проверяющих на ядерный полигон в Йонбене
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность пустить на ядерные объекты в Йонбене проверяющих. Как сообщает Yonhap со ссылкой на дипломатический источник, об этом Ким Чен Ын заявил в письме американскому президенту, который Дональду Трампу передал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Нью-Йорк в конце сентября, передает УНН.
“Насколько мне известно, Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне заявил, что если США сделают соответствующие шаги, он готов не только закрыть комплекс в Йонбене, но и позволить провести проверку ядерных объектов”, — сказал собеседник агентства.
Представитель Госдепа США Гезер Нойерт сказала Reuters, что она не знает о допуске Северной Кореей инспекторов на объекты Йонбена, но вопрос проверок обсуждался около месяца назад в ходе визита в КНДР госсекретаря Майка Помпео. Агентство уточняет, что из ответа Нойерт не было понятно, говорил ли Ким Чен Ын о том, что инспекторы могут посетить объекты.
Как ранее информировал УНН, 7 ноября 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с Ким Чен Ыном состоится, скорее всего, в начале 2019 года. Предыдущий саммит прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. Это была первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.