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СМИ: Ким Чен Ын выразил готовность пустить проверяющих на ядерный полигон в Йонбене

СМИ: Ким Чен Ын выразил готовность пустить проверяющих на ядерный полигон в Йонбене

Киев  •  УНН

 • 8209 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность пустить на ядерные объекты в Йонбене проверяющих. Как сообщает Yonhap со ссылкой на дипломатический источник, об этом Ким Чен Ын заявил в письме американскому президенту, который Дональду Трампу передал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Нью-Йорк в конце сентября, передает УНН.

“Насколько мне известно, Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне заявил, что если США сделают соответствующие шаги, он готов не только закрыть комплекс в Йонбене, но и позволить провести проверку ядерных объектов”, — сказал собеседник агентства.

Представитель Госдепа США Гезер Нойерт сказала Reuters, что она не знает о допуске Северной Кореей инспекторов на объекты Йонбена, но вопрос проверок обсуждался около месяца назад в ходе визита в КНДР госсекретаря Майка Помпео. Агентство уточняет, что из ответа Нойерт не было понятно, говорил ли Ким Чен Ын о том, что инспекторы могут посетить объекты.

Как ранее информировал УНН, 7 ноября 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с Ким Чен Ыном состоится, скорее всего, в начале 2019 года. Предыдущий саммит прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. Это была первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.

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