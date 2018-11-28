ЗМІ: Кім Чен Ин висловив готовність пустити перевіряючих на ядерний полігон у Йонбені

“Наскільки мені відомо, Кім Чен Ин на саміті в Пхеньяні заявив, що якщо США зроблять відповідні кроки, він готовий не тільки закрити комплекс у Йонбені, а й дозволити перевірку ядерних об’єктів”, — сказав співрозмовник агентства.

Представник Держдепу США Гезер Нойєрт сказала Reuters, що вона не знає про допуск Північною Кореєю інспекторів на об’єкти Йонбена, але питання перевірок обговорювалося близько місяця тому в ході візиту до КНДР держсекретаря Майка Помпео. Агентство уточнює, що з відповіді Нойєрт не було зрозуміло, чи говорив Кім Чен Ин, що інспектори можуть відвідати об’єкти.

Як раніше інформував УНН, 7 листопада 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що його нова зустріч з Кім Чен Ином відбудеться, швидше за все, на початку 2019 року. Попередній саміт пройшов у Сінгапурі 12 червня 2018 року. Це була перша в історії зустріч лідерів США і КНДР. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.