СМИ узнали о запрете полетов Boeing 737 MAX над Аргентиной

“ANAC приняло решение запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX сертифицированным авиакомпаниям Аргентины”, — добавили в сообщении.

Telam подчеркнуло, что самолетам Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 будет запрещено летать в воздушном пространстве страны до тех пор, пока результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии с участием данной модели не оправдают отмену меры.

Ранее аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas заявила о приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX 8. ANAC 12 марта “превентивно” поддержала данное решение.

Напоминаем, СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед катастрофой.