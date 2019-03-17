ЗМІ дізналися про заборону польотів Boeing 737 MAX над Аргентиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне управління цивільної авіації Аргентини (ANAC) заборонило польоти Boeing 737 MAX над своєю територією після аварії літака даної моделі в Ефіопії. Про це повідомляє місцеве видання Telam зазначивши, що відповідне розпорядження буде опубліковано пізніше в офіційному бюлетені уряду Аргентини, передає УНН.
“ANAC прийняло рішення заборонити експлуатацію літаків Boeing 737 MAX сертифікованим авіакомпаніям Аргентини”, — додали в повідомленні.
Telam підкреслило, що літакам Boeing 737 MAX 8 і 737 MAX 9 буде заборонено літати в повітряному просторі країни до тих пір, поки результати розслідування авіакатастрофи в Ефіопії за участю даної моделі не виправдають скасування заходів.
Раніше аргентинська авіакомпанія Aerolineas Argentinas заявила про припинення використання літаків Boeing 737 MAX 8. ANAC 12 березня “превентивно” підтримала дане рішення.
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