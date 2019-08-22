СМИ узнали о нежелании Канады возвращать Россию в G8

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 82489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127734 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137873 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128209 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153148 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151113 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
СМИ узнали о нежелании Канады возвращать Россию в G8

СМИ узнали о нежелании Канады возвращать Россию в G8

Киев  •  УНН

 • 15288 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве, передает УНН.

Он подчеркнул, что Россию официально не приглашали на ближайший саммит “Большой семерки” во Францию. “Россия не была приглашена на эту встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ был отрицательным”, — заявил агентству канадский чиновник.

Как утверждал CNN, инициативу о приглашении России на саммит G7 в 2020 году выдвинул французский президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Трамп согласился, что Россию нужно пригласить на саммит и назвал участие России в работе этого международного клуба целесообразным. Свое мнение президент США высказал публично.

Лидеры большинства остальных стран — участниц саммита заявили о том, что возвращение России может произойти лишь после выполнения ею ряда условий. Так, лидеры Великобритании и Германии Борис Джонсон и Ангела Меркель заявили, что возрождение формата “Большой восьмерки” с Россией может произойти только после прогресса по ситуации в Украине. После этого, 21 августа Эмманюэль Макрон все же уточнил свою позицию: он признал, что без решения украинского вопроса возвращение России в клуб было бы “ошибкой”.

Как отмечал УНН, в МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8.

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