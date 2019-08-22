ЗМІ дізналися про небажання Канади повертати Росію в G8
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Канада виступає проти повернення Росії в G8, повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника в канадському уряді, передає УНН.
Він підкреслив, що Росію офіційно не запрошували на найближчий саміт “Великої сімки” до Франції. “Росія не була запрошена на цю зустріч, і позиція прем’єр-міністра, позиція Канади, залишається такою ж, як і в минулому році, коли питання вже піднімалося. Відповідь була негативною”, — заявив агентству канадський чиновник.
Як стверджував CNN, ініціативу про запрошення Росії на саміт G7 в 2020 році висунув французький президент Емманюель Макрон в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом. Трамп погодився, що Росію треба запросити на саміт і назвав участь Росії в роботі цього міжнародного клубу доцільною. Свою думку президент США висловив публічно.
Лідери більшості інших країн — учасниць саміту заявили про те, що повернення Росії може відбутися лише після виконання нею ряду умов. Так, лідери Великої Британії та Німеччини Борис Джонсон і Ангела Меркель заявили, що відродження формату “Великої вісімки” з Росією може відбутися тільки після прогресу по ситуації в Україні. Після цього, 21 серпня Емманюель Макрон все ж уточнив свою позицію: він визнав, що без вирішення українського питання повернення Росії в клуб було б “помилкою”.
Як зазначав УНН, у МЗС РФ прокоментували слова Зеленського щодо G8.