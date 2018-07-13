СМИ: число жертв теракта на юго-западе Пакистана возросло до 128
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Не менее 128 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV, информирует УНН.
Ранее было известно о 70 погибших и 120 раненых.
Террорист-смертник взорвал себя в округе Мастунг. Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга избирателей, в котором участвовали около тысячи человек.
Среди погибших числится кандидат в депутаты провинциального законодательного органа (Ассамблея Белуджистана) от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани, который проводил встречу с избирателями. Гибель политика подтвердил его родной брат Лашкар Раизани.
Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”. На место ЧП стянуты усиленные наряды полиции и сил безопасности. Центризбирком Пакистана уже принял решение перенести выборы в данном избирательном округе.
Как сообщал УНН, мощный взрыв произошел в пакистанском Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва.