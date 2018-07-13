ЗМІ: число жертв теракту на південному заході Пакистану зросло до 128
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Не менш 128 осіб загинули в результаті вибуху, що прогримів в п’ятницю в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану. Про це повідомив телеканал Geo TV, інформує УНН.
Раніше було відомо про 70 загиблих і 120 поранених.
Терорист-смертник підірвав себе в окрузі Мастунг. Інцидент стався недалеко від місця проведення мітингу виборців, в якому брали участь близько тисячі осіб.
Серед загиблих числиться кандидат в депутати провінційного законодавчого органу (Асамблея Белуджістану) від Народної партії Белуджістану Навабзада Сірадж Раізані, який проводив зустріч з виборцями. Загибель політика підтвердив його рідний брат Лашкар Раізані.
Відповідальність за теракт вже взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”. На місце НП стягнуті посилені наряди поліції і сил безпеки. Центрвиборчком Пакистану вже прийняв рішення перенести вибори в даному виборчому окрузі.
Як повідомляв УНН, потужний вибух стався в пакистанському Пешаварі, провінція Хайбер-Пахтунхва.