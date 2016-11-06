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15 марта, 19:03 • 115510 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167444 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138507 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130912 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101575 просмотра

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СМИ: больше 40 млн американцев досрочно проголосовали в 48 из 50 штатов

СМИ: больше 40 млн американцев досрочно проголосовали в 48 из 50 штатов

Киев • УНН

 • 29148 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Более 40 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США в 48 из 50 штатов страны, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Также агентство приводит данные консалтинговой фирмы Kantar Media, согласно которым кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон довела общий размер расходов на предвыборную агитацию и рекламу по телевидению до более $ 267 млн. В Дональда Трампа данный показатель значительно меньше - $ 93 млн.

Д.Трамп за октябрь привлек добровольные пожертвования на предвыборные цели в размере более $ 100 млн. На 15% больше, чем в сентябре. 27 октября миллиардер отчитался о поступлении только $30 млн за октябрь, а 19 октября его штаб располагал $16 млн на проведение кампании в дни, оставшиеся до выборов, которые пройдут в США 8 ноября.

В свою очередь Хиллари Клинтон собрала в виде добровольных пожертвований $53 млн.

Как сообщал УНН, три ноутбука похитили у работников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в американском городе Филадельфия.

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