СМИ: больше 40 млн американцев досрочно проголосовали в 48 из 50 штатов

Также агентство приводит данные консалтинговой фирмы Kantar Media, согласно которым кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон довела общий размер расходов на предвыборную агитацию и рекламу по телевидению до более $ 267 млн. В Дональда Трампа данный показатель значительно меньше - $ 93 млн.

Д.Трамп за октябрь привлек добровольные пожертвования на предвыборные цели в размере более $ 100 млн. На 15% больше, чем в сентябре. 27 октября миллиардер отчитался о поступлении только $30 млн за октябрь, а 19 октября его штаб располагал $16 млн на проведение кампании в дни, оставшиеся до выборов, которые пройдут в США 8 ноября.

В свою очередь Хиллари Клинтон собрала в виде добровольных пожертвований $53 млн.

Как сообщал УНН, три ноутбука похитили у работников предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в американском городе Филадельфия.