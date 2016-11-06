ЗМІ: більше 40 млн американців достроково проголосували в 48 з 50 штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Понад 40 млн американців вже взяли участь у достроковому голосуванні на виборах президента США у 48 з 50 штатів країни, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Також агентство наводить дані консалтингової фірми Kantar Media, згідно з якими, кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон довела загальний розмір витрат на передвиборну агітацію і рекламу по телебаченню до понад $267 млн. У Дональда Трампа даний показник значно менший — $93 млн.
Д.Трамп за жовтень привернув добровільні пожертвування на передвиборні цілі в розмірі більше $100 млн. на 15% більше, ніж у вересні. 27 жовтня мільярдер відзвітував про надходження тільки $30 млн за жовтень, а 19 жовтня його штаб мав у своєму розпорядженні $16 млн на проведення кампанії в дні, що залишилися до виборів, які пройдуть в США 8 листопада.
В свою чергу Хілларі Клінтон зібрала у вигляді добровільних пожертвувань $53 млн.
Як повідомляв УНН, три ноутбуки викрали у працівників передвиборчого штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон в американському місті Філадельфія.