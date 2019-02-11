СМИ: Белый дом завершил работу над "сделкой века" по Ближнему Востоку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Администрация президента США завершила работу над всеобъемлющим мирным соглашением между Израилем и Палестиной, сообщает Fox News со ссылкой на источники, передает УНН.
Итоговый документ занимает от 150 до 200 страниц и полностью с его содержанием знакомы “менее пяти человек”. Президент США Дональд Трамп, по данным Fox News, остался “доволен параметрами документа”.
План будет опубликован только после парламентских выборов в Израиле, так как его более раннее обнародование может, по мнению авторов, поставить под угрозу безопасность страны.
Дональд Трамп говорил о намерении подготовить “сделку века”, которая устроит как израильтян, так и палестинцев, с момента своего избрания в ноябре 2016 года. Советник и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели посетит пять стран Персидского залива, где представит местным властям экономические параметры плана, о чем сообщает агентство Reuters.
Парламентские выборы в Израиле состоятся 9 апреля.
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Напоминаем, осенью Палестина отказалась признавать Израиль и прекратила сотрудничество с ним в сфере безопасности.