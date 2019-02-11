ЗМІ: Білий дім завершив роботу над "угодою століття" щодо Близького Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Адміністрація президента США завершила роботу над всеосяжною мирною угодою між Ізраїлем і Палестиною, повідомляє Fox News з посиланням на джерела, передає УНН.
Підсумковий документ займає від 150 до 200 сторінок і повністю з його змістом знайомі “менше п’яти осіб”. Президент США Дональд Трамп, за даними Fox News, залишився “задоволений параметрами документу”.
План буде опублікований тільки після парламентських виборів в Ізраїлі, так як його більш раннє оприлюднення може, на думку авторів, поставити під загрозу безпеку країни.
Дональд Трамп говорив про намір підготувати “угоду століття”, яка влаштує як ізраїльтян, так і палестинців, з моменту свого обрання в листопаді 2016 року. Радник і зять Трампа Джаред Кушнер в найближчі тижні відвідає п’ять країн Перської затоки, де представить місцевій владі економічні параметри плану, про що повідомляє агентство Reuters.
Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 9 квітня.
Watch the latest video at foxnews.com
Нагадуємо, восени Палестина відмовилася визнавати Ізраїль і припинила співпрацю з ним у сфері безпеки.