СМИ: Асад не приедет на экономический форум в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Сирии Башар Асад не планирует посещать Ялтинский экономический форум в Крыму, проведение которого запланировано российскими оккупационными властями в апреле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и "Крым. Реалии".
Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявлял, что Асад "вряд ли сможет принять участие" в Ялтинском экономическом форуме.
Сопредседатель фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров заявил, что на Ялтинский экономический форум, который в конце апреля планируют провести российские оккупационные власти Крыма, приедет президент Сирии Башар Асад и французский политик, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
17 января депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что Асад заявил, что хотел бы посетить Крым.
Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.
Напомним, сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети были в лагере "Артек" в оккупированном Крыму.