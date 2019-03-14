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СМИ: Асад не приедет на экономический форум в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 16420 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Сирии Башар Асад не планирует посещать Ялтинский экономический форум в Крыму, проведение которого запланировано российскими оккупационными властями в апреле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и "Крым. Реалии".

СМИ: Асад не приедет на экономический форум в оккупированном Крыму

Ранее посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявлял, что Асад "вряд ли сможет принять участие" в Ялтинском экономическом форуме.

Сопредседатель фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров заявил, что на Ялтинский экономический форум, который в конце апреля планируют провести российские оккупационные власти Крыма, приедет президент Сирии Башар Асад и французский политик, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

17 января депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил Сирию, сообщил, что Асад заявил, что хотел бы посетить Крым.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Напомним, сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети были в лагере "Артек" в оккупированном Крыму.

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