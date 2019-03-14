ЗМІ: Асад не приїде на економічний форум в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Сирії Башар Асад не планує відвідувати Ялтинський економічний форум в Криму, проведення якого заплановано російською окупаційною владою в квітні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і "Крим. Реалії".
Раніше посол Сирії в Москві Ріяд Хаддад заявляв, що Асад "навряд чи зможе взяти участь" в Ялтинському економічному форумі.
Співголова фонду "Ялтинський міжнародний економічний форум" Андрій Назаров заявив, що на Ялтинський економічний форум, який в кінці квітня планує провести російська окупаційна влада Криму, приїде президент Сирії Башар Асад і французький політик, лідер партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
17 січня депутат російської Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік, який в складі російської делегації відвідав Сирію, повідомив, що Асад заявив, що хотів би відвідати Крим.
Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і нормам міжнародного права.
Нагадаємо, сирійський президент Башар Асад на зустрічі з російськими парламентарями розповів, що його діти були в таборі "Артек" в окупованому Криму.