Злоумышленника, который задушил женщину на территории церкви, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Черновицкой области злоумышленник, который задушил женщину на территории церкви, предстанет перед судом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
"Черновицкая местная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Герцаевского района Черновицкой области по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2016 на территории собора Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Черновцах обвиняемый на почве неприязненных отношений задушил 57-летнюю женщину.
За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Как сообщал УНН, в Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами .