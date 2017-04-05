Злоумышленника, который задушил женщину на территории церкви, будут судить

"Черновицкая местная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Герцаевского района Черновицкой области по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2016 на территории собора Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Черновцах обвиняемый на почве неприязненных отношений задушил 57-летнюю женщину.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал УНН, в Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами .