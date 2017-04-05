Зловмисника, який задушив жінку на території церкви, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Чернівецькій області зловмисник, який задушив жінку на території церкви, постане перед судом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
"Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно 42-річного мешканця Герцаївського району Чернівецької області за підозрою у вбивстві", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року на території собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ в Чернівцях обвинувачений на ґрунті неприязних відносин задушив 57-річну жінку.
За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині чоловік заколов односельця вилами.