Воры украли имущество мобильных операторов на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Организованную преступную группировку, которая специализировалась на похищении оборудования базовых станций украинских операторов мобильной связи, разоблачили в Киевской области правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники успели нанести ущерб операторам связи на один миллион гривен.
Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.
Как сообщал УНН, руководителям "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" объявили подозрения в растрате 167 млн грн.