Воры украли имущество мобильных операторов на миллион гривен

Злоумышленники успели нанести ущерб операторам связи на один миллион гривен.

Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.

Как сообщал УНН, руководителям "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" объявили подозрения в растрате 167 млн грн.