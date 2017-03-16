Злодії вкрали майно мобільних операторів на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні обладнання базових станцій українських операторів мобільного зв’язку, викрили на Київщині правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Зловмисники встигли завдати збитки операторам зв’язку на один мільйон гривень.
Під час затримання шести членів банди оперативники спецслужби вилучили у них викрадене майно, спецобладнання для його демонтажу, револьвер із набоями та наркотики.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Наразі триває комплекс невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх учасників протиправної діяльності.
Як повідомляв УНН, керівникам "Черкасиобленерго" і "Харківобленерго" оголосили підозри у розтраті 167 млн грн.