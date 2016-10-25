Преступники похитили более миллиона долларов из дома киевлянки

О происшествии правоохранителям сообщил адвокат потерпевшей. Он отметил, что 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов США хранились в двух коробках, которые были упакованы и опечатаны сургучной печатью. Последний раз женщина видела их 20 октября.

Правоохранители тщательно обследовали дом потерпевшей: входные окна и двери повреждений не имеют. Полицейские устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Как отметили в пресс-службе, за совершение такого правонарушения предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Усилия полиции направлены на установление всех обстоятельств правонарушения и задержания лиц, которые причастны к его совершению.