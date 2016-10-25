Злочинці викрали більше мільйона доларів з будинку киянки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Столична поліція розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення крадіжки в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на прес-службу управління поліції Києва.
Про подію правоохоронцям повідомив адвокат потерпілої. Він зазначив, що 300 тисяч євро та 750 тисяч доларів США зберігались у двох коробках, які були запаковані та опечатані сургучною печаткою. Останній раз жінка бачила їх 20 жовтня.
Правоохоронці ретельно обстежили помешкання потерпілої: вхідні вікна та двері пошкоджень не мають. Поліцейські встановлюють обставини скоєння правопорушення.
Як зазначили у прес-службі, за вчинення такого правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зусилля поліції спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення правопорушення та затримання осіб, які причетні до його скоєння.