Преступную группировку торговцев органами обезвредили в Киевской области

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины обезвредила преступную группировку "черных трансплантологов" в составе четырех человек, которые через всемирную сеть "Интернет" искали людей для трансплантации почек.

"В организованную преступную группу входили граждане Турецкой Республики, Республики Беларусь и Украины. Злоумышленники специально выбирали жертв, находящихся в трудном материальном положении, и за денежное вознаграждение в размере от 10 до 15 тыс. долл. США склоняли человека продать им свой внутренний орган. При этом, пострадавших злоумышленники не предупреждали о высоком риске для здоровья, связанном с удалением почки", - говорится в сообщении.

После согласия потерпевших продать свой внутренний орган, их вывозили в Турецкую Республику и Республики Филиппины для проведения незаконных операций по трансплантации почек. Даже продав свою почку, потерпевшие не получали обещанных денег, злоумышленники уменьшали "гонорар" на несколько тысяч долларов США.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины задержаны 4 человека, причастные к указанному преступлению.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Проверяется причастность других лиц к совершенному уголовного преступления.

Как сообщал УНН, 12 апреля около ста человек перекрыли движение на железной дороге на Киевщине.