Злочинне угруповання торговців органами знешкодили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Групу злочинців, які організували транснаціональний канал торгівлі людськими органами, знешкодили в Київській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу столичної області.
Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції України знешкодила злочинне угрупування "чорних трансплантологів" у складі чотирьох осіб, які через всесвітню мережу "Інтернет" шукали людей для трансплантації нирок.
"До організованої злочинної групи входили громадяни Турецької Республіки, Республіки Білорусь та України. Зловмисники спеціально обирали жертв, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та за грошову винагороду у розмірі від 10 до 15 тис. долл. США схиляли людину продати їм свій внутрішній орган. При цьому, потерпілих зловмисники не попереджали про високий ризик для здоров’я, пов’язаний із видаленням нирки", - йдеться у повідомленні.
Після згоди потерпілих продати свій внутрішній орган, їх вивозили до Турецької Республіки та Республіки Філіппіни для проведення незаконних операцій з трансплантації нирок. Навіть продавши свою нирку, потерпілі не отримували обіцяних грошей, зловмисники зменшували "гонорар" на декілька тисяч доларів США.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України затримано 4 осіб, причетних до вказаного злочину.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Перевіряється причетність інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНН, 12 квітня близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині.